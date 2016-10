Versprüht die AfD den „Geruch von 1933“?

Das Internet gehört zweifellos zu den bedeutendsten technischen Innovationen unserer Zeit. Immer wieder wird erklärt: Auch das Internet sei kein rechtsfreier Raum. In sozialen Netzwerken sind Beleidigungen, Drohungen und sogar Mordaufrufe an der Tagesordnung. „Im Internet kommt das wahre Gesicht einiger Menschen zum Ausdruck“, sagt Ingo Arlt vom Bündnis „Barsinghausen ist bunt“. Diesen Satz bezieht er explizit auch auf Mitglieder des Stadtverbandes der Alternative für Deutschland (AfD) für die Gebiete Barsinghausen, Wennigsen, Ronnenberg und Gehrden. Die AfD versuche grundsätzlich nach Außen harmlos zu wirken, so Arlt. „Dieser Eindruck verschwindet jedoch, sobald man sich den den Auftritt der AfD im Netz ansieht“, so das Bündnis-Mitglied.

Besonders im Fokus steht bei „Barsinghausen ist bunt“ das Verhalten von Clemens Hafemann, dem Vorsitzenden des AfD-Verbandes und zukünftiger Ratsherr in Barsinghausen. „Hafemann war NPD-Funktionär“, sagt Arlt und ergänzt, dass er dafür Beweise habe. So habe das heutige AfD-Mitglied im Jahr 2012 in einer Egestorfer Lokalität einen NPD-Stützpunkt in Barsinghausen mitgegründet sowie in Ratssitzungen Fotografien angefertigt, die später auf einer Homepage der NPD aufgetaucht seien. Auf diese angebliche Vergangenheit sprach das Bündnis auch die AfD an, die laut eigener Aussagen ehemalige NPD-Mitglieder nicht in ihrer Partei duldet. Eine Bearbeitung der „Causa Hafemann“ sei jedoch bis heute ausgeblieben, so Arlt. „Das war allerdings während der Umbruchphase innerhalb der AfD, als sie sich von der Professoren-Partei um Bernd Lucke zu der Partei von Björn Höcke und Frauke Petry entwickelte“, ergänzt er, um einen Ruck nach Rechtsaußen der AfD zu verdeutlichen.

Immer wieder beleidige Hafemann Andersdenkende im Internet, so Arlt. Im Mai 2016 erhielt der AfD-Vorsitzende sogar einen Strafbefehl wegen Beleidigung eines Juso-Mitglieds. Zudem verbreite er immer wieder Lügen über Personen und Personengruppen und diffamiere diese unter Nennung der vollständigen Namen. Der jüngste Fall, den Arlt anführt, ist ein Facebook-Post des AfD-Verbandes vom 14. Oktober. Dort war ein Bild aus dem Gehrdener Stadtgebiet abgebildet, auf dem „FCK AFD“ zu lesen war. „Sieh einer an, die Jusos sind also auch in Gehrden aktiv“, lautete der Kommentar der offiziellen Facebook-Seite des AfD-Verbandes, den Hafemann betreut, dazu. Woher er weiß, dass dahinter die Jugendorganisation der SPD stecke, wisse wohl nur Hafemann selbst, sagt Arlt. Dass die AfD das Bündnis zudem für den Brandanschlag auf das Barsinghäuser Rathaus durch deren Demonstration gegen Fremdenfeindlichkeit nach dem Anschlag auf das Asylbewerberheim an der Hannoverschen Straße mit verantwortlich gemacht hat, sei ein weiterer bemerkenswerter Aspekt.

Solche Unterstellungen seien eine der zentralen Strategien der AfD in Barsinghausen und Umgebung, so Arlt. Auch die NSDAP habe nach dem Reichstagsbrand sofort gewusst, dass dahinter die Kommunisten steckten. Deshalb vermag Arlt laut eigener Aussagen derzeit einen „Geruch von 1933 in der Luft“ Barsinghausens zu riechen.

„Barsinghausen ist bunt“ werde weiterhin die Aktionen der AfD und Hafemanns genau beobachten, so Sybille Bruchmann-Busse, ebenfalls Mitglied des Bündnisses. „Dort, wo gegen Recht verstoßen wird, werden wir Anzeige erstatten“, erklärt sie. Ein vom Bündnis beauftragter Rechtsanwalt befasse sich derzeit mit „zwei bis drei weiteren Fällen“, so Arlt.