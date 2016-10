Anit-SuedLink-Initiative bietet Unterstützung für Bürger

Die Bürgerinitiative Calenberger Land gegen Suedlink kämpft auch nach dem Erfolg gegen Megamasten weiter. Die BI setzt sich nun aktiv gegen Erdverkabelung in der Region ein. Diese sei ein massiver Eingriff in die Natur. Die Böden im Calenberger Land seien nicht geeignet für Erdkabel und viele weitere schützenswerte Bereiche würden stark beeinträchtigt werden.

Selbst TenneT habe in einer ersten Stellungnahme zugegeben, dass die Strecke im Calenberger Land über erosionsgefährdete und feuchte, verdichtungsempfindliche Böden, Erholungsgebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete verlaufe, so der Sprecher der BI. Für ihn ergebe sich daraus die Frage, warum dann so ein Trassenvorschlag überhaupt gewählt wurde.

TenneT bietet nun die Möglichkeit an, sogenannte Raumwiderstände bis zum 29. November auf ihrer Homepage einzutragen. Raumwiderstände sind Gründe, die gegen eine Erdverkabelung sprechen, wie zum Beispiel das Vorkommen seltener Tierarten, Feuchtgebiete, Bodenbeschaffenheit, Siedlungserweiterungsflächen und vieles mehr sein. Kurzum alles, was gegen eine Erdkabeltrasse in diesem Bereich spricht. Diese sollen dann in dem Verfahren berücksichtigt werden.

Das Verfahren die Raumwiderstände auf der Internetseite einzutragen, sei kompliziert, weshalb die BI dabei Unterstützung bietet: Raumwiderstände unter genauer Ortsangabe können per Mail bis zum 20.November an gegensuedlink@gmx.de gesendet werden. Die BI trägt diese dann bei TenneT ein. Wer sich weiter informieren möchte, kann das auf der BI-homepage www.gegensuedlink.de tun.

Wer genau wissen will, was Raumwiderstände sind, kann sich unter folgendem Link bei TenneT informieren, von dort geht es auch zur Onlinebeteiligung:

http://www.tennet.eu/de/unser-netz/onshore-projekte-deutschland/suedlink/erdkabel-korridore/online-beteiligung/