Ausbau Bahnhofstraße: Stadt informiert über Planungen

Die Stadt Barsinghausen plant im Rahmen des Städtebau-Förderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ für das Sanierungsgebiet „Innenstadt“ die Umgestaltung der Bahnhofstraße. Diese soll für Fußgänger attraktiver gestaltet und die Aufenthaltsfunktion erhöht werden. Ziel ist eine möglichst attraktive, barrierefreie Verbindung zwischen Bahnhof und der Marktstraße zu ermöglichen. Im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße soll auch die Bushaltestelle am Kaiserhof barrierefrei ausgebaut werden. Hierzu wurde bereits ein entsprechender Förderantrag gestellt.

Am kommenden Donnerstag, 29. September findet um 17 Uhr ein Ortstermin zum geplanten Ausbau der Bahnhofstraße statt. Dabei wird die Verwaltung und das beauftragte Ingenieurbüro die Ausbauplanung den Mitgliedern des Ausschusses für Planung, Bauen und Umwelt sowie den betroffenen Anliegern erläutern. Interessierte Bürger können selbstverständlich ebenfalls an dieser Veranstaltung teilnehmen.

Im Anschluss wird im Öffentlichen Teil des Ausschusses für Planung, Bauen und Umwelt über den Ausbaubeschluss beraten. Die Sitzung findet in der Aula des Schulzentrums Spalterhals ab 18 Uhr statt. Treffpunkt zum Ortstermin in der Bahnhofstraße ist an der Infotafel vor dem Gebäude Bahnhofstraße 10.

Die heutige Situation in der Bahnhofstraße ist aus Sicht der Stadtverwaltung unzureichend. Die Gehwege seien mit Ausnahme des westseitigen Bereichs zwischen Volkers Hof und Fußgängerzone in einem schlechten Zustand und zudem nicht barrierefrei gestaltet.

Hinzukommt, dass die Einmündung Bahnhofstraße / Osterstraße für Fußgänger sehr unübersichtlich ist. Lediglich einen Zebrastreifen gibt es derzeit südlich der Marktstraße. Auch der Osterstraße können die Fußgänger nur umwegig über eine Mittelinsel die Straße überqueren. Im gesamten Abschnitt gibt es mit Ausnahme der Ampel an der Poststraße keine weitere Querungshilfe.

Geplant ist eine Veränderung des Querschnitts der Bahnhofstraße. Besonders die „Stadtseite“ soll breitere barrierefreie Wege zwischen Bahnhof und Innenstadt erhalten. Außerdem soll die Fahrbahnbreite auf 6,20 Meter erhöht werden, damit auch eine risikofreie Fahrt möglich ist, wenn auf beiden Straßenseiten sich Busse entgegenkommen. Optisch an den Innenstadtring angelehnt sollen zudem beidseits die Gehwege deutlich großzügiger gestaltet werden.

Je nach Ausbauvariante liegen die ermittelten Straßenbaukosten für die Gesamtmaßnahme inklusive Bushaltestelle bei etwa 920.000 bis 990.000 Euro brutto. Der Anliegerwunsch stellt dabei die teuerste Lösung dar.