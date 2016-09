Bei Robras offizieller Verabschiedung menschelt es

„Vielen, vielen Dank für die Lobhudelei“, sagte Dr. Georg Robra in seiner ihm eigenen bescheidenen Art. Umfangreich waren die anerkennenden Worte, die Bürgermeister Marc Lahmann zuvor aneinandergereiht hatte. Es menschelte im Barsinghäuser Rathaus – anlässlich der offiziellen Verabschiedung des Ersten Stadtrats waren neben dem städtischen Verwaltungsvorstand auch die Vertreter diverser Ratsfraktionen sowie Stadtbrandmeister Dieter Engelke vertreten. Quasi unisono bedauerten sie Robras Weggang.

Nach nur 20 Monaten verlässt Georg Robra die Deisterstadt aus privaten Gründen in Richtung Nordrhein-Westfalen, wo er zum 1. Oktober eine gleich geartete Stelle bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh antritt (bbb berichtete). Aktuell befindet sich der Erste Stadtrat auf Abschiedstour. So war er jüngst erst bei der Volkshochschule (VHS) Calenberger Land zu Gast, wo ihm ebenfalls für die gute Zusammenarbeit gedankt worden war.

Alles andere als dröge und bierernst verlief die Zusammenkunft im Rathaus. Dabei glich Robras offizieller Abschied einem Farbenspiel: Ein „Roter“ und ein „Blauer“ schickten den „Schwarz-Gelben“ mit passenden Präsenten auf den Weg nach Westfalen. Neben der obligatorischen Barsinghäuser Grubenlampe gab es für Robra als beinharten Fan von Borussia Dortmund ein BVB-Trikot, das auf dem Rücken den Namenszug „Basche“ und die Nummer 96 trug – überreicht von Bürgermeister Lahmann, bekanntermaßen eingefleischter Fan der roten 96er, und von Baufachdienstleiter Tobias Fischer, der wiederum Sympathisant der blauen Schalker ist.

Lahmanns lobende Worte gingen vor allem in Richtung der enormen Bürgernähe, die Robra trotz brisanter Themenbereiche immer wieder gezeigt habe. Der Abschied werde mit Wehmut betrachtet, gleichwohl seien die Gründe klar nachvollziehbar. In diversen Bereichen habe der scheidende Stadtrat stets Augenmaß bewiesen. „Dr. Robra wird uns als positiver Part in Erinnerung bleiben“, betonte der Bürgermeister. Kollege Fischer bekräftigte im Namen der Verwaltungsmitarbeiter: „Du warst ein Volltreffer.“

Gemeinsam habe man die Flüchtlingskrise weitgehend gemeistert. Als im Kita-Bereich mit Hans-Jürgen Dickel ein Fachdienstleiter verabschiedet worden war, übernahm Robra zunächst selbst die Leitung. Als Highlight bezeichnete Lahmann das Management der schwierigen Streikphase im Erziehungsbereich. Obendrein habe Robra für rund 60 neue Kita-Plätze gesorgt, weil sich der Trend entgegen der Zahlen des demografischen Wandels entwickelte. Das Vorantreiben der Schulentwicklung, der enge Kontakt zu den Feuerwehr-Kommandos und die Vereinbarung von Geschwindigkeitskontrollen mit der Gemeinde Wennigsen (mobiles Blitzgerät) waren weitere Punkte, die Lahmann dem Stadtrat auf die Fahne schrieb. Robra habe für neue Ideen gesorgt und durchaus quer gedacht.

Rot, Schwarz, Grün und Gelb – fast alle politischen Farben des Barsinghäuser Rates waren zum Abschied erschienen. Bernhard Klockow von der FDP hatte es imponiert, dass Robra es geschafft habe, die vorherige Verkrampfung in den Blöcken im Rat weitgehend gelöst zu haben. Ins gleiche Horn stieß Peter Messing (SPD), der mit der Besetzung Robras eine „richtige Entscheidung“ und „integrative Kraft“ sah. Der stellvertretende Bürgermeister Andreas Hartig (Grüne) lobte Robras menschlichen Umgang – „der war mit allen gleich“. Auch Roland Zieseniß (CDU) stellte ein gutes Zeugnis aus. Robra habe den Stadtratsposten wirklich als öffentliches Amt wahrgenommen.

Das Engagement um das gesellschaftliche Miteinander mit starken persönlichen Kontakten stellte Stadtbrandmeister Dieter Engelke in den Mittelpunkt seiner Dankesworte. „Beispiellos, wie schnell er sich dabei Sachverstand angeeignet hatte“, lobte der „Chef der Blauröcke“, der Schutzpatron Florian als Statue überreichte. Gute Wünsche für die Zukunft gab’s freilich von allen Anwesenden.

Lobhudelei? Nein, keineswegs. Worte und Gesten waren ernst gemeint. Georg Robra erwiderte den Dank in alle Richtungen – auch parteiübergreifend. Wichtig sei ihm nach außen der stets enge Kontakt zu den Bürgern gewesen und nach innen das Selbstverständnis, stets Teil einer funktionierenden Verwaltungsmannschaft zu sein. „Es war die richtige Entscheidung nach Barsinghausen zu kommen, jetzt war es die richtige Entscheidung im Sinne meiner Kinder. Ich gehe mit einem umfassenden Gefühl der Dankbarkeit“, sagte Robra und wünschte der Deisterstadt, einen Nachfolger zu finden, der seinen eigenen Stil mitbringe.

Apropos Nachfolge: Wie Bürgermeister Lahmann mitteilte, sei die Ausschreibung der Stelle auf den Weg gebracht. Wie schon beim scheidenden Stadtrat werde erneut eine Personalmanagement-Agentur einbezogen. Doch noch hat sich Georg Robra nicht ganz aus Barsinghausen verabschiedet. Termine, die bis zum 25. September stattfinden, will er trotz ausstehender Urlaubstage noch wahrnehmen, ehe er schlussendlich am 27. September die Deisterstadt verlässt.