Bergung am Lawinen-Hotel geht weiter: Mehr Tote entdeckt

Rom (dpa) – Rund eine Woche nach dem Lawinenunglück in Italien sind weitere Tote aus den Trümmern des verschütteten Hotels geborgen worden. Zwei Frauen seien in dem Gebäude tot entdeckt worden, die Zahl der Todesopfer steige damit auf 14, teilte die Präfektur in Pescara mit.

15 Menschen würden noch vermisst. Elf hatten das Unglück überlebt. Die Retter suchen noch immer Tag und Nacht nach möglichen Überlebenden in dem Hotel Rigopiano in dem Abruzzen-Ort Farindola. Hoffnung war aufgekommen, nachdem die Einsatzkräfte am Montag drei Hundewelpen aus den Trümmern lebend gerettet hatten.

Die Lawine war vergangenen Mittwoch nach einer Erdbebenserie abgegangen und hatte des Hotel unter sich begraben. Tage danach konnten neun Überlebende aus dem Gebäude gezogen werden, darunter vier Kinder. Zwei Menschen hatten das Unglück überlebt, weil sie bei dem Lawinenabgang vor dem Hotel waren.

Die Staatsanwaltschaft in Pescara ermittelt gegen Unbekannt wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. Unter anderem muss geklärt werden, ob der Rettungseinsatz nur schleppend anlief und ob Notrufe ignoriert wurden. Auch stellt sich die Frage, ob das Hotel an dem Steilhang nach den heftigen Schneefällen in der Region nicht schon vorher evakuiert werden hätte müssen und ob beim Bau alles mit rechten Dingen zuging.

