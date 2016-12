Bericht: Düsseldorf plant Böller- und Raketenverbot

Düsseldorf (dpa) – Die Stadt Düsseldorf will Böller und Raketen an Silvester einem Bericht zufolge in Teilen der Altstadt verbieten. Das gehöre zu einem Maßnahmenpaket, das nach den Übergriffen auf Frauen an Silvester 2015 erarbeitet worden sei.

Das schreibt der Kölner «Express» unter Berufung auf Sicherheitskreise. Neben dem Böllerverbot solle es auch sogenannte «Security Points» für Frauen geben. Der Burgplatz, auf dem es in Düsseldorf in der vergangenen Silvesternacht zu den meisten Übergriffen auf Frauen gekommen war, werde besser ausgeleuchtet, berichtet der «Express».

Die Stadt Düsseldorf war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Eine Sprecherin der Düsseldorfer Polizei wollte die Meldung nicht kommentieren.