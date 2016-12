Berliner U-Bahn-Treter wird Haftrichter vorgeführt

Berlin (dpa) – Nach dem brutalen Tritt gegen eine junge Frau in einem Berliner U-Bahnhof wird der Hauptverdächtige am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Wann genau das passiere, sei noch unklar, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Fels, der Deutschen Presse-Agentur.

Der 27-Jährige Bulgare, der am Samstagnachmittag auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin in einem Bus aufgegriffen wurde, war seit Donnerstag mit Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht worden. Es werde auch ein Tötungsdelikt geprüft, erklärte die Staatsanwaltschaft am Samstag. Weitere Details gab es am Sonntag zunächst nicht.

Der Festgenommene soll eine 26-Jährige Ende Oktober unvermittelt von hinten eine Treppe des U-Bahnhofs Hermannstraße hinuntergetreten haben. Die Frau brach sich einen Arm. Ein Video zeigt die Tat, die bundesweit Entsetzen ausgelöst hatte.

Pressemitteilung Polizei Berlin