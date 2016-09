Bolzplatz an der Langen Straße wird saniert

Die alte Asphaltdecke auf dem Bolzplatz an der Langen Straße wird in den nächsten Wochen gegen eine wassergebundene Decke ausgetauscht. Der Asphalt ist im Lauf der Jahre aufgebrochen, rissig und von den Wurzeln der angrenzenden, aber zwischenzeitlich beseitigten Bäume stellenweise angehoben worden. Mit diesen Schäden stellt der Belag eine Unfallgefahr für spielende Kinder dar, sodass der gut angenommene Bolzplatz aus Gründen der Verkehrssicherheit zunächst gesperrt werden musste. Durch die Beseitigung der Asphaltdecke wird die Fläche insgesamt entsiegelt. Das Oberflächenwasser soll nach der Umgestaltung in das Erdreich eindringen und dort versickern.

Staub und Lärm können während der Bauphase eventuell zu zeitweisen Beeinträchtigungen des näheren Umfeldes führen. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 21. September und werden voraussichtlich drei Wochen andauern.