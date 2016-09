Breitbandausbau: „Die weißen Flecken müssen weg“

Der Unmut in einzelnen Ortschaften Gehrdens ist groß. Noch immer klagen viele Anwohner über aus ihrer Sicht zu geringe Internetgeschwindigkeiten. Das musste auch Torsten Voigts zur Kenntnis nehmen. Der Geschäftsführer des Telekommunikationsanbieters „Northern Access“ kam eigentlich im Gehrdener Rathaus vorbei, um die Planungen seiner Firma in Sachen Breitbandausbau vorzustellen. Die Ortsbürgermeister sowie weitere Mitglieder der Ortsräte ließen jedoch kaum ein gutes Haar an Voigts. Zu groß ist die Enttäuschung über das derzeitige Preis-Leistungs-Verhältnis von „Northern Access“.

Derzeit gelten Teile der Ortschaften Leveste, Redderse, Northen und Ditterke offiziell als „unterversorgt“, da dort bislang nur Geschwindigkeiten von bis zu 16 Mbit pro Sekunde über die sogenannte Richtfunktechnologie möglich sind. „Bei uns kommen aber nicht einmal die an, sondern nur zwei Mbit pro Sekunde“, kritisierte Redderses stellvertretender Ortsbürgermeister Axel Gröper. Zumindest für Redderse und Leveste steht laut Voigts und auch der Region Hannover fest, dass an allen Internetadressen noch in diesem Jahr mit bis zu 32 Mbit pro Sekunde gesurft werden kann, in 201287 sollen dann durch den Ausbau der Glasfasertechnologie bis zu 50 Mbit pro Sekunde möglich sein. „Das ist unser Plan“, sagte „Northern Access“-Geschäftsführer Voigts.

Auch in Northen und Ditterke lauten so die Planungen – allerdings nicht für alle Kabelverzweiger. 15 Adressen in Northen und weitere 20 in Ditterke werden nach derzeitigem Stand kein Upgrade auf über 30Mbit pro Sekunde erhalten. „Hier könnten wir ins Spiel kommen“, erklärte Lennart Heise von der Wirtschaftsförderung der Region Hannover. Nur in diesen unterversorgten Gebieten ist es der öffentlichen Hand erlaubt, finanziell in den Markt einzugreifen.

Ob es tatsächlich dazu kommt, ist noch ungewiss. Mittlerweile habe „Northern Access“ Interesse erklärt, auch diese Kabelverzweiger aufzurüsten, sagten sowohl „NA“-Chef Voigts als auch Heise von der Region Hannover. Dass die betroffenen Anwohner über diese Überlegungen erfreut sind, darf bezweifelt werden. Torsten Voigts betonte jedoch: „Die Versprechen, die wir in der Vergangenheit nicht einhalten konnten, wollen wir jetzt nachholen.“

Den Unmut der Ortsbürgermeister und Ortsratsmitglieder nahm offenbar auch Lennart Heise zur Kenntnis. Sein „Vorschlag zur Güte“ lautete: Die Region werde genau darauf achten, ob „Northern Access“ die Fristen einhalten werde und ob bekannte Probleme behoben werden, oder nicht. Ansonsten könnte die Region Hannover den Weg zur Bundesnetzagentur beschreiten, um behördliche angeordnete Maßnahmen einzuleiten. „Diesen Joker können wir ziehen“, so Heise.

Bürgermeister Cord Mittendorf, der zu dem Treffen einlud, unterstrich die Notwendigkeit, auch in den Ortsteilen auf schnelles Internet zurückgreifen zu können. Dies sei mittlerweile zu einem „wichtigen Standortfaktor für die Wirtschaft“ geworden. „Die weißen Flecken müssen weg“, so seine Forderung.