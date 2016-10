Der Beweis: Gehrdens Geschichte reicht noch weiter zurück

Urkundlich erwähnt wurde Gehrden das erste Mal im Jahr 1298. Damals hatte es noch den Status als Flecken inne. Nun muss die Geschichte Gehrdens zwar nicht umgeschrieben, doch zumindest um mindestens ein Jahrhundert verlängert werden. Im Rahmen der archäologischen Grabungen in der Kirchstraße, wo der neue Wohnkomplex „Kirchhofquartier“ entstehen soll, fanden Ute Bartelt, Archäologin der Region Hannover, und ihr Team nun den Beweis, dass es bereits im zwölften Jahrhundert rund um den heutigen Stadtkern und die Margarethenkirche eine Zivilisation gegeben haben muss.

Insgesamt fünf Brunnen wurden bislang durch die Grabungen auf dem ehemaligen Hofgrundstück der Familie Garbe von den Archäologen erfasst. Bei einem der Brunnen entdeckten sie Keramikscherben aus dem 13. Jahrhundert, mit denen der Brunnen einst verfüllt wurde. Entscheidend sind für Bartelt allerdings die freigelegten Holzbalken, die das Fundament für den Brunnen bilden. „Das Alter von Holz kann genau untersucht werden“, erklärt Bartelt. Somit kann daraus geschlossen werden, wann der Brunnen genau angelegt wurde. „Ich vermute, dass es sich um das zwölfte Jahrhundert handelt“, so die Archäologin.

Die Untersuchungen vor Ort werden voraussichtlich Ende Oktober und somit früher, als ursprünglich erwartet, abgeschlossen sein. Dies freut auch Bürgermeister Cord Mittendorf. „Mittlerweile häufen sich bei mir die Anrufe von Bürgern, die fragen, wann es denn endlich mit dem Bau des Wohnkomplexes losgeht“, berichtet er. „Anfang des Jahres 2017“, lautet die Antwort des Bauherren, der „Projektentwicklung HRG & Sänger“. Zwar könnten die Arbeiten theoretisch noch in diesem Jahr beginnen, doch aufgrund der schwierigen Wetterlage habe man sich dafür entschieden, den Beginn in das nächste Jahr legen – und zwar sobald das Wetter dies erlaubt, sodass der Neubau in einem Rutsch in Angriff genommen werden kann.