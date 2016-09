DRK Sorsum sorgt für verwöhnte Gaumen

Wieder einmal öffneten die Türen des Dorfgemeinschaftshauses in Sorsum zum beliebten Familien-Sonntagsessen. Unter dem Motto „Nudeln von A – Z“ hatte der DRK-Ortsverein Sorsum die Bürger des Ortes zum fünften Mal zu einem gemeinsamen Mittagsessen eingeladen. Auch in diesem Jahr hatten die Frauen des Vorstandes einige Stunden in ihren Küchen verbracht, um die Sorsumer sowie Gäste aus Nachbarorten mit einem reichhaltigen Buffet zu überraschen. Ein abwechslungsreiches Angebot an Nudelgerichten wie Tortellini-Suppe, Nudeln zu Schweinefilet in Sahnesoße, Lachs-Spinat-Lasagne, gefüllte Canneloni sowie die beliebten Spaghetti Bolognese und vieles mehr fand großen Anklang. Wer es fleischlos mochte, der konnte seine Nudeln mit leckeren Nudelsoßen genießen.

Zum Abschluss konnten die Gäste ihre Gaumen mit Kirsch-Lasagne, süßen Nudeln mit Mandarinen und anderen Leckereien verwöhnen. Auch für Getränke war gesorgt. Passend zur Pasta konnten die Gäste sich auch ein Gläschen guten Wein gönnen. Zufriedene Gäste und nette Abschiedsworte waren dann für die Frauen des Vorstandes wieder ein großes Dankeschön für ihre Mühe.