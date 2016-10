Erste-Hilfe-Kurs für Kinder

Oft ist es nur eine Kleinigkeit, die einem Menschen das Leben retten kann. Und diese Kleinigkeiten kann man nicht früh genug erlernen. Das findet auch die Johanniter Jugend aus dem Ortsverband Deister. Deshalb haben die beiden Ausbilder Catarina Weißenborn und Luciano Schiavone Erste-Hilfe Kurse für Kinder durchgeführt.

Diese fanden einmal am Mittwoch in Arnum und einmal am Freitag in Ronnenberg, in den Räumlichkeiten des Ortsverbandes Deister, statt.

Zehn bis 16 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren haben an den Kursen teilgenommen. In vier Stunden wurde unter anderem gelernt, wie man einen Krankenwagen ruft, wie man jemanden in die stabile Seitenlage legt und wie man eine Verletzung richtig verbindet.

Wer an den Jugendstunden der Johanniter Jugend teilnehmen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Außerhalb der Ferien findet immer dienstags von 17 bis 18 Uhr das Treffen der sechs- bis elfjährigen statt und von 17.30 bis 19 Uhr das Treffen der zwölf- bis 16-Jährigen. Die Kinder und Jugendlichen treffen sich in den Räumlichkeiten am Hagacker 5b in Ronnenberg.