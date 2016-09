Zu den Regeln unseres Zusammenlebens gehören auch die Verkehrsregeln. Nicht zuletzt auch zum eigenen Schutz. Deshalb bietet der Arbeitskreis Willkommenskultur in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht und der Polzeistation Gehrden am Sonntag, 18. September von 10 bis 14 Uhr ein Fahrradtraining für Flüchtlinge auf dem Schulhof der Grundschule Am Castrum an.

„Im Gehrdener Straßenbild findet man immer wieder Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingsfamilien, die zwar durch Sachspenden über den AK Willkommenkultur mit verkehrstüchtigen Fahrrädern ausgestattet sind , aber keinerlei Grundkenntnisse über die deutschen Verkehrsregeln haben und dementsprechend häufig unvorschriftsmäßig die Straße, Radwege, Fußgängerzone benutzen“, erklärt Peter Radike vom Arbeitskreis. Dem soll nun entgegengewirkt werden.

Bis zu 15 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren aus der Sprachlernklasse der Oberschule Gehrden haben sich für dieses Training angemeldet. Die Kinder und Jugendlichen erhalten theoretische Kenntnisse über die Verkehrsregeln und anschließend ein Praxistraining mit ihrem mitgebrachten Fahrrädern. Vorher werden die Fahrräder nochmals durch die Polizei auf Fahrtüchtigkeit geprüft und gegebenenfalls eine Mängelliste erstellt, mit der Aufforderung, die Mängel umgehend beseitigen zu lassen.

Der Lions Club „Deister“ Calenberger Land hat dem Arbeitskreis Willkommenskultur aus dem Verkauf des Weihnachtskalender 2015 eine Spende von 500 Euro für diese Fahrradtraining zur Verfügung gestellt. Bei der Veranstaltung werden Vertreter des Lions Club symbolisch die Helme übergeben. Kinder, die noch keinen Fahrradhelm besitzen, werden nach der Veranstaltung am Montag einen für sie passenden Helm bei Radland aus diesem Spendentopf erhalten. Während des Trainings werden die Kinder und Jugendlichen mit einem Helm der Verkehrswacht ausgestattet sein.