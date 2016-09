Freie Plätze in Mutter-Kind-Gruppe

Die Mutter-Kind-Gruppe im Frauenzentrum in Empelde startet am Montag, 17. Oktober unter neuer Leitung und hat noch Plätze frei. Jeden Montag von 9.30 bis 11 Uhr treffen sich Mütter mit ihren Kindern im Alter von bis zu zwei Jahren. Für die Gestaltung und das gute Miteinander sorgt die Hebamme Melanie Kahn, die auch bei allen Fragen rund um die Kinder gerne berät. Für die Teilnahme an der Gruppe entstehen keine Kosten, da diese von der Stiftung „Eine Chance für Kinder“ gefördert wird.

Interessierte Frauen erhalten nähere Informationen direkt bei Frau Kahn unter Tel. 0511 / 4503545.