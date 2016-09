In Ronnenberg gibt es nun grüne Hausnummern

Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und die Klimaschutzagentur Region Hannover haben besonders energieeffiziente Häuser ausgezeichnet. Fünf der 27 Grünen Hausnummern, die sich die jeweiligen Eigentümer in der Region ab sofort an ihr Haus hängen dürfen, können bald in Ronnenberg begutachtet werden.

„In privaten Haushalten werden rund 85 Prozent des Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser benötigt, damit ist das Einsparpotenzial in dem Bereich sehr groß“, sagte Barbara Mussack von der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Wer energieeffizient baut oder energetisch modernisiert, spare nicht nur eine Menge Energiekosten ein, sondern helfe auch, die Klimaschutzziele zu erreichen, so Mussack. Gemeinsam mit Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Region Hannover, übergab Mussack die individuellen Hausnummern an die Hauseigentümer. „Damit sind ab jetzt die guten Beispiele in der Region für jeden sichtbar“, freute sich Sahling. Im kommenden Jahr sollen weitere Hausbesitzer mit Effizienzhäusern ausgezeichnet werden.

Für alle, die ihr Eigenheim jetzt auch auf Energieeffizienz und mögliche Einsparpotenziale überprüfen lassen wollen, bietet die Klimaschutzagentur regionsweit Beratungstermine an. Diese sind kostenlos und finden im jeweiligen Gebäude statt. Anmeldungen unter Tel. 0511 22002288. Infos auf www.gutberatenstarten.de.