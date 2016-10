Hoher Besuch: DFB-Spitze trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Eine zwölfköpfige Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) fand sich am Dienstagvormittag wenige Stunden vor dem Länderspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Hannover im Barsinghäuser Rathaus ein, um der langjährigen Verbundenheit zur Stadt am Deister Ausdruck zu verleihen. Ein besonderer Anlass stand allerdings ebenso auf dem Plan: Reinhard Grindel, Präsident des DFB, Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff, DFL-Präsident und DFB-Vizepräsident Dr. Reinhard Rauball, DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sowie der Präsident des Norddeutschen Fußballverbandes Eugen Gehlenborg trugen sich in das Goldene Buch der Stadt ein.

Ein ausführlicher Bericht vom Besuch der Delegation folgt im Laufe des Tages.