Jugendfeuerwehr Hohenbostel gewinnt Geschicklichkeitswettkampf

Auch in diesem Jahr trafen sich die Jugendfeuerwehren Barsinghausens zum alljährlichen „Spiel ohne Grenzen“. Zehn Gruppen aus neun Jugendfeuerwehen kamen in Eckerde zusammen. Bei elf Spielen konnten die Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. So mussten Bälle in Eimer geworfen, Luftballons mit einer Nadel zerstochen, Erbsen platt gehämmert, Wasser gelöffelt, möglichst viele Hosen und Jacken übereinander gezogen werden und vieles mehr.

Zuletzt gab es noch einen Staffellauf. Die Teilnehmer mussten einen Eiswürfel tragen, der möglichst nicht schmelzen sollte. Am Ende der Strecke mussten Getränkeuntersetzer aneinander gestellt werden. Nachdem dies erfolgte, wurde das Staffeleis zurück zur Mannschaft gebracht und an einen Mitspieler übergeben. Nach den Spielen gab es für alle noch eine stärkende Portion Nudeln aus der Gulaschkanone der Feuerwehr Großgoltern.

Den ersten Platz holten die jungen Kameraden aus Hohenbostel, gefolgt von den Gruppen Barsinghausen I und Eckerde.