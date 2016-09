Junge Union: Keine Toleranz für Vandalismus

Für die derzeit immer wieder auftretenden Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum darf keine Toleranz geben. Dieser Ansicht ist zumindest die Junge Union Wennigsen. In den vergangenen Wochen sind immer wieder öffentliche und private Gebäude im Wennigser Gemeindegebiet durch Graffiti beschmiert und beschädigt worden. Dabei handele es sich „schon lange nicht mehr um einen einmaligen Vorfall, sondern um mutwilligen Vandalismus“, sagt Inga Behre von der Jungen Union. „Hier muss möglichst schnell eine deutliche Sprache gesprochen werden, um zu zeigen, dass es sich nicht nur um ein Kavaliersdelikt handelt“, so Behre. Sachbeschädigungen müssten „konsequent zur Strafanzeige gebracht werden“, sagt JU-Mitglied Tobias Rehm. Dass die Umsetzung dieser Forderung nicht einfach ist, weiß auch die JU. Häufig können die Täter nicht identifiziert werden.

Deswegen fordert die Junge Union Wennigsen den Gemeinderat, den Präventionsrat und die Polizei auf, sich des Problems verstärkt anzunehmen. „Wichtig sei, dass die persönlichen Signaturen der Sprayer „möglichst schnell von den Gebäuden entfernt werden, um Nachahmungstaten zu verhindern“, sagt Behre. Eine wirksame Beleuchtung und Bewegungsmelder könnten die Vandalen abschrecken, ist sich die JU sicher. Des Weiteren soll die Öffentlichkeit stärker über das größere Ausmaß der Sachbeschädigungen informiert werden, um den Druck auf die unbekannten Täter zu erhöhen und um zu sensibilisieren.

Den Ruf als Naherholungsgebiet müsse Wennigsen auch in Zukunft erhalten, so die Jungpolitiker. „Wenn wir jetzt gemeinsam das richtige Signal setzen und intervenieren, können wir weitere Vandalenschäden eingrenzen und verhindern“, so Nils Batke.