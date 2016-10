Klostergrund: „Die Ampeln stehen auf grün“

„Die Ampeln stehen auf grün“, sagt Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke. Zumindest leuchten sie bereits rot und gelb. Denn das Mammut-Projekt Klostergrund hat nur noch eine entscheidende Hürde zu nehmen, bevor mit der Erschließung und dem Bau der 160 Wohneinheiten auf dem 70 Hektar großen Gelände begonnen werden kann: Eine Zustimmung des Niedersächsischen Landtags in dieser Woche zur Grundstücksveräußerung des Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds (AHK) in Wennigsen an die Projektgesellschaft „Klostergrund 1“, ein Joint Venture zwischen der Ideal Wohnen sowie der PE Value 86 aus Köln. Der Haushaltsausschuss hat dem bereits einstimmig zugestimmt.

Zunächst will der Investor die Überbleibsel der leerstehenden Kleingartenkolonie entsorgen. Dies soll bereits in den nächsten Wochen geschehen. Anschließend wird im ersten Quartal 2017 die gesamte Klostergrund-Fläche um 30 Zentimeter abgetragen und neu verfüllt und mit den Sanierungsarbeiten begonnen, so der Plan des Investors. „Danach beginnen wir mit der Erschließung und gehen davon aus, dass die ersten Hochbauarbeiten im Juni oder Juli 2017 beginnen werden“, sagt Ulf-Harald Koepke als Vertreter des Joint Ventures.

Auf den 70.000 Quadratmetern sollen 160 Wohneinheiten entstehen. Ein Hälfte soll aus Mehrfamilienhäusern bestehen, die andere aus Einfamilien- oder Reihenhäusern. „Wir achten dabei auch darauf, dass teilweise barrierefrei gebaut wird“, so Koepcke. Die Größe der Einfamilienhäuser liegt bei 120 bis mehr als 200 Quadratmetern, die der Reihenhäuser bei 120 bis 150 Quadratmetern und die der Wohnungen zwischen 50 und 120 Quadratmetern. Über 40 Millionen Euro investiert das Joint Venture laut eigener Aussagen in das Projekt Klostergrund.

Von den ersten Planungen bis zum entscheidenden Beschluss des Landtags vergingen zwölf Jahre. Für Klosterkammerpräsident Hans-Christian Biallas steht jedoch fest: „Sorgfalt geht vor Eile.“ Nun gebe es „juristisch einwandfreie Verträge“, sodass einer Bebauung eigentlich nichts mehr im Wege stünde, so Biallas. Der Klosterkammerpräsident rief noch einmal die langjährige Geschichte des Projekts in Erinnerung: Eigentlich habe die Klosterkammer durch das Erbbaurecht einem generellen Verkaufsverbot unterlegen. Der Gesetzgeber entschloss sich jedoch, Ausnahmen zu erlauben. „Im Jahr 2012 haben wir gesagt: Zuliebe der Wennigser bieten wir die Flächen zum Kauf an“, so Biallas. Die Gemeinde Wennigsen konnte die Preise jedoch nicht bezahlen. Dementsprechend musste ein Investor gefunden werden, der im Auftrag der Gemeinde handeln sollte. Dieser ist nun gefunden worden und der städtebauliche Vertrag und der Bebauungsplan sind mittlerweile rechtskräftig.

Auch Bürgermeister Christoph Meineke ist erleichtert. „Das Projekt ist sogar älter, als meine Amtszeit“, sagt er. Durch das Baugebiet und die voraussichtlich 500 neuen Einwohner erfahre Wennigsen noch einmal eine Attraktivitätssteigerung“, so der Bürgermeister. Die ersten Neubürger im Klostergrund können – wenn alles im Zeitplan bleibt – voraussichtlich Mitte 2018 einziehen.