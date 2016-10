Lemmier SPD will für Dorfgemeinschaftshaus kämpfen

Die neue SPD-Fraktion im Lemmier Ortsrat will laut eigener Aussagen den Ortsrat zukünftig stärker als Dialogplattform mit den Lemmier Bürgern nutzen. Zu den zentralen Punkten, die Peter Nispel und Dr. Burkhardt Hennicke als SPD-Fraktion angehen wollen, gehört unter anderem die Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses beziehungsweise Räumlichkeiten, die entsprechend genutzt werden können. Außerdem wollen die beiden Sozialdemokraten die Verkehrssicherheit an der viel befahrenen Deisterstraße verbessern, zum Beispiel durch eine zusätzliche Ampel. Darüber hinaus wollen sich Nispel und Hennicke die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche im Ort verbessern, indem unter anderem Spielplätze weiter an Qualität hinzugewinne sollen.

Peter Nispel wird in der neuen Ortsratsperiode als Fraktionsvorsitzender der SPD fungieren. Mit 235 persönlichen Stimmen erhielt er die zweitmeisten Stimmen aller Kandidaten hinter Ortsbürgermeister Hilmar Rump.