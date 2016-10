Massenhaft Zugausfälle ab Sonntag

Zugreisende müssen in den kommenden Tagen mit enormen Einschränkungen rechnen. Von Sonntag, 9. Oktober, bis Montag, 17. Oktober, kommt es im Regionalverkehr der Bahn in der Region Hannover zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen. Grund hierfür sind Arbeiten zur Weichenerneuerung und Tiefenentwässerung zwischen den Bahnhöfen Weetzen und Hannover-Linden/Fischerhof. Betroffen sind die S-Bahn-Linien S 1, S 2, S 5, S 21 und S 51.

Die S-Bahnen der Linie S 2 (Nienburg – Haste) fallen an unterschiedlichen Verkehrstagen zwischen Hannover-Linden/Fischerhof und Weetzen aus.

Die S-Bahnen der Linie S 21 (Hannover – Barsinghausen) fallen vom 10. bis 14. Oktober zwischen Hannover Hbf und Barsinghausen aus.

Die S-Bahnen der Linie S 51 (Seelze – Hameln) fallen vom 10. bis 14. Oktober zwischen Seelze und Hameln aus.

Als Ersatz können Bahnreisende die größtenteils planmäßig verkehrenden S-Bahnen der Linien S 1 (Minden – Haste) und S 5 (Hannover Flughafen – Paderborn) nutzen. Die S-Bahnen der Linie S 1 verspäten sich am 15. und 16. Oktober in Richtung Wunstorf ab Weetzen um sieben Minuten.

Von Freitag, 14. Oktober, 22.45 Uhr bis Montag, 17. Oktober, 3.15 Uhr, werden die meisten S-Bahnen der Linien S 1 (Minden – Haste) und der Linie S 5 (Hannover Flughafen – Paderborn) zwischen Hannover-Linden/Fischerhof und Weetzen durch Busse ersetzt. Aufgrund der längeren Fahrzeiten erreichen die Busse Weetzen beziehungsweise Hannover-Linden/Fischerhof zwölf bis 37 Minuten später, als die ausfallenden S-Bahnen. In Weetzen beziehungsweise Hannover-Linden/Fischerhof gibt es Anschluss an die planmäßig verkehrende S-Bahn des nächsten Taktes zur Weiterfahrt. Die Busse fahren allerdings nicht alle planmäßigen Halte an. Die genauen Fahrpläne finden Sie hier.