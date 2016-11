MIttendorf: Menschenwürde muss unser Leitfaden sein

Der 9. November ist in der Geschichte Deutschlands sowohl eines der schönsten als auch eines der schrecklichsten Daten. 1989 fiel an diesem Tag die Berliner Mauer und leitete die Wiedervereinigung ein. Doch mit der Reichspogromnacht im Jahr 1938 steht das Datum auch als Symbol für die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten. Um den jüdischen Opfern während des NS-Regimes zu gedenken, kamen am gestrigen Abend zahlreiche Bürger an der Gedenktafel im Steinweg für die in Gehrden zerstörte Synagoge zusammen.

„Diese Nacht war das offizielle Signal zum größten Völkermord in der Geschichte der Menschheit“, sagte Bürgermeister Cord Mittendorf in seiner Rede. Er erinnerte daran, dass auch Einwohner Gehrdens den Nationalsozialisten zum Opfer fielen: „Es können Freunde, Nachbarn oder Mitschüler unserer Eltern und Großeltern gewesen sein.“

Die jährliche Zusammenkunft am 9. November zeige, „dass wir nichts vergessen haben, nichts vergessen wollen und dass wir auch nichts vergessen können“, so Mittendorf. Gerade in Zeiten, in denen in anderen teilen der Welt weiterhin Massenmorde im Namen politischer oder religiöser Ideologien täglich Menschen ermordet werden, sei das Gedenken der NS-Opfer eine Mahnung, dass „so etwas nie wieder passieren“ dürfe.

Die Lehre aus unserer Vergangenheit muss laut Mittendorf also sein, täglich „unser Leben, Denken und Handeln nach Artikel 1 des Grundgesetzes ‚Die Würde des Menschen ist unantastbar‘ auszurichten.“ Insbesondere, „wenn heute wieder gern gezündelt wird mit rechten Parolen, mit ausländerfeindlicher Hetze und Gewalttaten und zunehmend auch wieder mit antisemitischen Äußerungen“, ergänzte er.