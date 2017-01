Mutter und vier Söhne sterben bei Hausbrand in Polen

Ryczywol (dpa) – Beim Brand eines Wohnhauses in Polen sind am Samstag fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie der TV-Sender TVN24 berichtete, wurden eine 65-jährige Frau und ihre vier erwachsenen Söhne vermutlich im Schlaf überrascht.

Ein Nachbar habe sich durch einen Sprung aus dem Fenster gerettet. Er sei dabei aber verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Sender.

Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache noch in der Nacht im ersten Stock des Mehrfamilienhauses im Dorf Ryczywol in der Wojewodschaft Großpolen ausgebrochen und habe sich rasch über das Stiegenhaus ausgebreitet. Die Opfer seien erst während der Löscharbeiten entdeckt worden. Die Frau und drei der 35 bis 39 Jahre alten Söhne seien bereits tot gewesen. Sie seien vermutlich an Rauchgasen erstickt. Einer der Männer habe noch gelebt. Er sei aber trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Samstag im Krankenhaus gestorben.

Nach Informationen des Senders TVP Info wurden zwei Familien durch den Brand obdachlos, sie konnten vorläufig bei Verwandten untergebracht werden.

TV-Bericht TVN24, Polnisch

TV-Bericht TVP Info, Polnisch