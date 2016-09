Neue SuedLink-Planungen: Trasse könnte durch Ronnenberg und Gehrden laufen

„Es freut uns sehr, dass sich der Einsatz für die Erdverkabelung gelohnt hat und der SuedLink nun als reine Erdkabelverbindung geplant wird“, erklären die Wahlkreisabgeordneten Maria Flachsbarth und Matthias Miersch im Anschluss einer Informationsveranstaltung von TenneT zu den neu entwickelten Trassenalternativen.

Aufgrund des im Dezember 2015 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Vorrangs der Erdverkabelung vor Freileitungen, wurden nun die neu entwickelten Trassenkorridore vorgestellt, deren konkreter Verlauf seit heute für jedermann auf der Homepage von TenneT eingesehen werden kann. So soll es laut der Planung von TenneT entweder eine östliche oder eine westliche Variante in der Region Hannover geben. „Die westliche Trasse würde von Seelze, über Ronnenberg, Gehrden, Bennigsen und Eldagsen Richtung Hildesheim führen. Die östliche Variante würde dagegen von Burgdorf aus kommend an Sievershausen vorbei weiter Richtung Hildesheim gehen“, so Flachsbarth und Miersch. Bei den vorgeschlagenen Trassen handelt es sich aktuell noch um grobe Verläufe mit einer Breite von rund 1.000 Metern, die im weiteren Verfahren konkretisiert werden sollen.

TenneT erklärte zudem, dass sie den Antrag auf Bundesfachplanung wahrscheinlich Anfang 2017 bei der Bundesnetzagentur stellen werden. Von Mitte Oktober bis Mitte November will TenneT nun in 30 Veranstaltungen den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und der Politik die Trassenverläufe vorstellen. Darüber hinaus soll es die Möglichkeit einer Online-Beteiligung auf der Internetseite von TenneT geben, wo Informationen zur Verfügung gestellt und Einwände oder Anregungen abgegeben werden können. „Wir begrüßen, dass unser Einsatz für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung im aktuellen Verfahren nun tatsächlich berücksichtigt wird“, so die heimischen Wahlkreisabgeordneten abschließend.