Nordsdtraße: Dauerparker haben es nun schwerer

Die Parkplatzsituation in Gehrdens Innenstadt ist nach wie vor angespannt. Immer noch müssen Autofahrer häufig viel Zeit in Anspruch nehmen, um einen Abstellplatz für ihren Wagen zu finden. Grund hierfür waren in der Vergangenheit immer wieder Dauerparker, die einen Stellplatz für mehrere Stunden in Anspruch nehmen konnten. Damit ist jetzt auf der Nordstraße Schluss.

Die neu eingeführte Parkscheibenregelung sieht vor, dass auf den Parkplätzen vor der Sparkassenfiliale nur noch maximal 30 Minuten geparkt werden darf. Auf den Behindertenparkplätzen und den weiteren Stellflächen bis zur Bäckerei Weiß dürfen Pkw bis zu einer Stunde abgestellt werden. Diese Regelung gilt werktags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr.