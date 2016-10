Pastor kritisiert: Flüchtlingshelfer werden in Benthe gesellschaftlich ausgegrenzt

Immer wieder kommt es in Benthe vor, dass Einwohner, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, von anderen Bürgern für ihr Engagement kritisiert werden oder deshalb von anderen Benthern missachtet werden. Dies behauptet zumindest der Benther Willkommenskreis. Ein Zustand, den die Mitglieder und andere Einwohner nicht mehr tolerieren wollen. „Jemand will sich mit Flüchtlingen zusammen an einen zur Hälfte besetzten Tisch setzen und bekommt zu hören: ‚Wenn Sie sich hier hinsetzen, gehe ich.'“, berichtet beispielsweise Pastor Martin Funke. Des Weiteren sei im Ortsteil auch die Meinung verbreitet, dass solche und andere Äußerungen zu sehr toleriert würden und die Benther zu wenig dagegensetzten. Dieser Entwicklung gelte es entgegezuwirken, so Pastor Funke.

Darum sind alle Bürger, die Ähnliches empfinden, zu einem Treff für Fremdenfreundlichkeit eingeladen. Am Dienstag, 18. Oktober, findet das Treffen um 19.30 Uhr im Benther Gemeindehaus statt.

Ein konkretes Ziel für den Abend ist nicht definiert. Was bei dem Treffen herauskommt, liegt in den Händen der Teilnehmer. Dabei kann es laut Funke beim bloßen Austausch bleiben, sich eine Intitiative gründen, Aktionen gestartet werden oder etwas ganz anderes passieren.