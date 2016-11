Peter Lübcke ist neuer Ratsvorsitzender

Es war eine der wenigen Abstimmungen in der konstituierenden Ratssitzung, bei der Einstimmigkeit erzielt werden konnte: Peter Lübcke (CDU) ist Ratsvorsitzender der neuen Legislaturperiode. Der 75-Jährige rief seine Ratskollegen zu einem „konstruktiven, sachlichen und respektvollen Umgang“ in den kommenden fünf Jahren auf. Nur so könnten die Herausforderungen und Aufgaben bewältigt werden, sagte er. Er ermunterte zudem alle Bürgerinnen und Bürger Gehrdens, regelmäßig die Ausschuss- und Ratssitzungen zu besuchen und sich dort einzubringen.