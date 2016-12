China warnt Trump vor Kurswechsel in Taiwan-Politik

Peking (dpa) – China hat Donald Trump vor einem folgenschweren Kurswechsel in den Beziehungen gewarnt. Die Äußerungen des künftigen US-Präsidenten, die USA müssten sich nicht unbedingt an die Ein-China-Politik halten, kommentierte ein Außenamtssprecher am Montag in Peking mit «großer Besorgnis».

Er warnte vor Schaden für die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften.

Chinesische Experten riefen dazu auf, Druck auf Trump auszuüben.

In einem Interview mit «Fox News» hatte Trump am Wochenende gesagt, er verstehe die langjährige US-Position voll und ganz. «Aber ich verstehe nicht, warum wir an eine „Ein-China-Politik“ gebunden sein müssen, solange wir nicht einen Deal mit China über andere Dinge haben, darunter den Handel.» Zuvor hatte bereits sein Telefonat mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen für Wirbel gesorgt. Es war das erste eines neu gewählten US-Präsidenten seit 1979.

«Die Taiwanfrage gehört zu Chinas Kerninteressen und betrifft die chinesische Souveränität», sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang. Die Einhaltung der

Ein-China-Politik sei Grundlage der Beziehungen. Wenn dieses Fundament zerstört würde, könne es keine gesunde und stabile Entwicklung der Beziehungen mehr geben.

Die kommunistische Führung betrachtet Taiwan seit 1949 nur als abtrünnige Provinz und droht mit einer gewaltsamen Rückeroberung. Mit seiner Ein-China-Doktrin fordert Peking, dass kein Land diplomatische und andere offizielle Beziehungen zu der heute demokratischen Inselrepublik unterhalten darf, wenn es ein normales Verhältnis mit der Volksrepublik pflegen will.

Der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, John Kirby, erklärte, an der Linie der derzeitigen Regierung habe sich nichts geändert. Man fühle sich der Ein-China-Politik verpflichtet. Eine Veränderung dieses Ansatzes liefe grundlegenden Interessen zuwider, fügte er hinzu.

Ein außenpolitischer Experte beschrieb Trump als diplomatisch «unreif». «Deswegen müssen wir ihm klar machen, wie ernst das Problem ist und Druck auf ihn ausüben», sagte Li Haidong, Professor an der Universität für auswärtige Angelegenheiten der Zeitung «Global Times», die vom Parteiorgan «Volkszeitung» herausgegeben wird.

«Als Unternehmer denkt er, es sei ganz normal, Geschäfte zu machen, aber er begreift nicht, dass die Taiwanfrage kein Geschäft für China ist», sagte Professor Li Haidong. Er beschrieb Trump als «Neuling im Umgang mit Fragen der diplomatischen und internationalen Beziehungen». Seine Kenntnis davon sei nur «sehr oberflächlich». «Deswegen hat er die Nerven, zu sagen, was immer er will.»

Wie Druck ausgeübt werden soll, sagte der Professor nicht. «Wir sollten dafür sorgen, dass er die Bedeutung und Komplexität der chinesisch-amerikanischen Beziehungen versteht, und verhindern, dass er von einigen konservativen Kräften manipuliert wird.»

Der künftige US-Präsident hatte in dem Interview auch seine Kritik an Peking bekräftigt. Er warf China unter anderem vor, eine «Festung» auf umstrittenen Inseln im Südchinesischen Meer zu bauen und nicht dabei zu helfen, Nordkoreas nukleare Ambitionen zu stoppen. Erneut kritisierte er auch Pekings Währungspolitik und betonte, er lasse sich von Peking nicht vorschreiben, mit wem er telefonieren dürfe.

China hatte sich nach seinem Telefonat mit Taiwans Präsidentin beschwert. «Ich will nicht, dass China mir etwas vorschreibt», sagte Trump. Im Übrigen sei er angerufen worden, nicht umgekehrt. Es sei «ein sehr netter Anruf» gewesen. Bereits zuvor hatte das Trump-Team mitgeteilt, dass sich Tsai Ing-wen gemeldet habe, um ihm zur Wahl zu gratulieren. «Ich denke, es wäre nicht sehr respektvoll gewesen, den Anruf nicht entgegenzunehmen», sagte Trump.

Was ist die Ein-China-Politik?

China bereit für Achterbahnfahrt mit Trump

– Ein militärischer Konflikt um Taiwan würde zweifellos die USA in einen Krieg mit China ziehen. Hunderte chinesischer Raketen zielen von der chinesischen Küste auf die demokratische Inselrepublik. Bei der Modernisierung der Volksbefreiungsarmee baut China vor allem seine Marine aus, um Taiwan erobern und es besser mit den Amerikanern aufnehmen zu können.

– Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet. Grundlage ist der Taiwan Relations Act. Er regelt das Verhältnis gesetzlich, seit die USA die kommunistische Führung in Peking 1979 als einzige Regierung Chinas diplomatisch anerkannten.

– Die US-Streitkräfte sollten ihre Fähigkeit wahren, «sich jeder Gewaltanwendung oder anderer Form von Nötigung zu widersetzen, die die Sicherheit oder das soziale und wirtschaftliche System des taiwanesischen Volkes gefährdet».

– Ein militärischer Konflikt um Taiwan würde auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und den USA als die beiden größten Volkswirtschaften der Erde schwer stören – mit unkalkulierbaren Auswirkungen auf die ohnehin fragile Weltwirtschaft.

– Die gegenseitigen Abhängigkeiten sind groß: Die USA sind knapp hinter der Europäischen Union der größte Handelspartner Chinas. Auch ist China der größte ausländische Kreditgeber der USA, da es seine massiven Devisenreserven auch in US-Schatzanleihen anlegt.

– Ein Krieg würde auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Taiwan treffen – einer der größten Investoren in der chinesischen Wirtschaft. Mehr als 70 000 taiwanesische Unternehmen sind in China tätig.