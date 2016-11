Gewaltverbrechen: Hat der gemeinsame Sohn im Auto gesessen?

Immer mehr Details kommen über das grausame Verbrechen von Hameln ans Licht. Könnte das Motiv ein Sorgerechtsstreit gewesen sein? Saß der gemeinsame zweijährige Sohn mit im Auto, während der Vater die Tat begang? Die Staatsanwaltschaft Hannover machte noch keine Angaben zur Tatursache. Und auch, dass der Sohn auf dem Beifahrerplatz gesessen haben soll, konnte Pressesprecher Thomas Klinge noch nicht bestätigen.

In den nächsten Tagen wird die Staatsanwaltschaft weitere Zeugen und die Familien befragen. Die Hamelnerin liegt im künstlichen Koma und schwebt immer noch in Lebensgefahr.

Der Täter hat dem Opfer am Sonntag, 20. November, gegen 18 Uhr ein Seil um den Hals gebunden. Das Seilende wurde vom Täter in der Königstraße an die Anhängerkupplung eines Autos befestigt. Das Fahrzeug fuhr durch die Königstraße, die Prinzenstraße und die Kaiserstraße, wobei das Opfer am Seil hängend hinter dem Fahrzeug hergezogen wurde.