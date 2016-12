Guterres als neuer UN-Generalsekretär vereidigt

New York (dpa) – Der frühere portugiesische Ministerpräsident António Guterres ist als neuer UN-Generalsekretär vereidigt worden. «Die Vereinten Nationen müssen wendig, effizient und wirksam sein», sagte der 67-Jährige bei der Zeremonie in der Vollversammlung.

Die 193 Staaten zählende Weltorganisation müsse mehr Verantwortung übernehmen, Bürokratie abbauen und den Menschen schneller Ergebnisse liefern. «Die UN müssen bereit sein, sich zu verändern», sagte Guterres, der den Umgang mit internationalen Konflikten aus nächster Nähe als Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks (2005-2015) kennenlernte.

«Ich habe keine Zweifel, dass er die vielen komplexen Herausforderungen mit seiner Leidenschaft und seinem Mitgefühl erfolgreich durchsteuern und die Organisation zu neuen und höheren Höhen lenken wird», sagte Amtsinhaber Ban Ki Moon, der den Posten an der UN-Spitze zum 1. Januar 2017 abgibt. Der 72-jährige Ban dankte seinem Heimatland Südkorea für dessen Unterstützung in seiner zehnjährigen Amtszeit, bevor er sich bei seiner Rede im UN-Plenum in den sechs offiziellen UN-Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch und Arabisch verabschiedete.