Le Pen in Koblenz: «Wir erleben das Ende einer Welt»

Koblenz (dpa) – Die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, hat den Aufstieg der europäischen Rechten als Antwort der Bürger auf ein Diktat liberaler Eliten dargestellt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde in französischen Medien wegen der Aufnahme von Flüchtlingen als humanitäre Heldin Europas bezeichnet, aber «man fragt die Deutschen nicht, wie sie diese Einwanderungspolitik finden», sagte Le Pen bei einem Kongress europäischer Rechtspopulisten in Koblenz. Ihren Anhängern rief sie zu: «Wir erleben das Ende einer Welt und die Geburt einer neuen.»

Nach der britischen Brexit-Entscheidung und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten werde 2017 «das Jahr des Erwachens der Völker von Zentraleuropa» sein. Die Etappe, in der die Nationalisten in Europa Randgruppen gewesen seien, sei nun beendet. In der nächsten Etappe gehe es darum, an den Urnen Mehrheiten zu holen. Den Kongressteilnehmern der AfD rief sie zu: «Ihr seid die Zukunft Deutschlands.» Es war der erste Auftritt der französischen Parteichefin in Deutschland.