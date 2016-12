Trump lobt Putin für Verzicht auf Gegenmaßnahmen

Washington (dpa) – Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür gepriesen, dass er nach den neuen US-Sanktionen vorerst auf Gegenmaßnahmen verzichtet.

Das sei ein großartiger Zug, schrieb Trump am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter. «Ich habe immer gewusst, dass er sehr klug ist.»

Putin hatte nach der Ausweisung russischer Diplomaten aus den USA erklärt, auf einen ähnlichen Schritt verzichten zu wollen. «Wir werden niemanden ausweisen», teilte der russische Präsident mit.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hatte am Donnerstag mit ungewöhnlich

harten Sanktionen auf angebliche Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfes reagiert. Die US-Behörden werfen Russland vor, mit

Cyberattacken auf Computer der demokratischen Partei dem späteren Wahlsieger Donald Trump geholfen zu haben.

Die neuen Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen die russischen Geheimdienste GRU und FSB sowie gegen Unternehmen. Zudem wurden 35 russische Diplomaten ausgewiesen, das Land zu verlassen.

Der um bessere Beziehungen zu Russland bemühte Republikaner Trump hatte starke Zweifel an den geheimdienstlichen Erkenntnissen geäußert. Über Putin hatte er sich schon in der Vergangenheit immer wieder lobend geäußert.

Dass Länder Diplomaten anderer Staaten ausweisen, kommt immer wieder vor. Oft geht es um Spionageverdacht. Einige Fälle von Ausweisungen in größerem Umfang:

– Die USA ordneten 2001 im Zusammenhang mit der Festnahme des Moskauer FBI-Spions Robert Hanssen die größte Massenausweisung russischer Diplomaten seit dem Ende des Kalten Krieges an. Vier russische Diplomaten mussten innerhalb von zehn Tagen das Land verlassen, 46 weitere erhielten eine längere Frist. Moskau wollte im Gegenzug die gleiche Anzahl US-Diplomaten ausweisen.

– Gegen Ende des Kalten Krieges mussten 1989 elf Sowjetbürger wegen «unumstößlicher» Spionagebeweise Großbritannien verlassen. Moskau reagierte mit der Ausweisung von elf Briten wegen angeblicher Verwanzung seiner Handelsmission in London.

– Erhebliches Aufsehen erregte 1986 der so genannte Diplomatenkrieg. Er begann mit der von der US-Regierung verfügten Ausweisungvon 25 Mitarbeitern der sowjetischen Mission bei den VereintenNationen in New York. Begründung: Eine unverhältnismäßige Größe derMission und Beweise für Spionageaktivitäten ihrer Mitarbeiter. DieSowjetunion reagierte mit der Ausweisung von fünf US-Diplomaten. Die USA verwiesen daraufhin fünf Diplomaten der sowjetischen Botschaft in Washington und des UdSSR-Generalkonsulats in San Francisco sowie 50 weitere Diplomaten des Landes. Moskaus Reaktion: Ein ganzes Maßnahmenbündel, darunter Ausweisung von fünf weiteren US-Diplomaten und Abzug von 250 sowjetischen Angestellten der US-Botschaft und des US-Konsulats in Leningrad.

– Jeweils 31 Betroffenen in Großbritannien und der UdSSR gab es 1985 nach dem Seitenwechsel eines sowjetischen Spions. London wies Diplomaten, Botschaftsangehörige, Journalisten und andere Sowjetbürger aus, die der Mann als Agenten enttarnt hatte. Moskau reagierte prompt.