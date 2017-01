Vorwahl der französischen Linken: Hamon und Valls vorn

Paris (dpa) – Die beiden Präsidentschaftskandidaten Benoît Hamon und Manuel Valls liegen bei der Vorwahl der französischen Linken in Führung.

Der zum linken Flügel der Sozialisten gehörende Ex-Minister Hamon (49) erhielt nach ersten Teilergebnissen 35,2 Prozent der Stimmen. Der frühere Premierminister Valls (54) kam auf rund 31,6 Prozent. Das berichtete die Wahlleitung am Sonntagabend nach der Auszählung von 3090 von gut 7500 Wahllokalen. Die beiden stärksten Bewerber kommen in die entscheidende Stichwahl am kommenden Sonntag.

Die Wahlbeteiligung werde wohl zwischen 1,5 und 2 Millionen Wählern liegen, «wahrscheinlich näher an 2 Millionen». Die sozialistische Partei (PS) gilt nach fünf Regierungsjahren als angeschlagen. Staatspräsident François Hollande tritt nicht mehr an.

