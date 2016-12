Weihnachten am Istanbul Lisesi kann stattfinden

Istanbul (dpa) – Im Streit um Weihnachten an der deutsch-türkischen Elite-Schule Istanbul Lisesi kann das christliche Fest nun doch im Unterricht behandelt werden.

«Nach gemeinsamer Sitzung zwischen der türkischen Schulleitung und der Leitung der Deutschen Abteilung kann ich Ihnen mitteilen, dass kein Verbot «Weihnachten» im Unterricht zu besprechen vorliegt», hieß es am Montag in einer E-Mail der deutschen Abteilungsleitung an die

deutschen Lehrer, die der dpa vorliegt.

Am vergangenen Dienstag hatte die Leitung der Deutschen Abteilung am Istanbul Lisesi noch

an die deutschen Lehrer geschrieben: «Es gilt nach Mitteilung durch die türkische Schulleitung eben, dass ab sofort nichts mehr über Weihnachtsbräuche und über das christliche Fest im Unterricht mitgeteilt, erarbeitet sowie gesungen wird.»

Die türkische Schulleitung hatte am Sonntag dementiert, dass es ein Weihnachtsverbot gebe. Am Istanbul Lisesi arbeiten 35 deutsche Lehrer, die aus Deutschland entsandt und bezahlt werden.

Der Streit um Weihnachten und der Weg der dpa-Recherche

Schriftstücke zum Weihnachtsstreit am Istanbul Lisesi