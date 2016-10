Regenrückhaltebecken in Kirchdorf ist völlig zugewuchert

Dicht, nahezu komplett dicht – und so fällt es schwer zu glauben, dass das Regenrückhaltebecken am Kirchdorfer Holunderweg noch funktionstüchtig ist. In Sorge ist folglich auch die Barsinghäuser Stadtentwässerung, die das Terrain zwischen Deisterbad und Schulzentrum am Spalterhals nun freischneiden und entschlammen will. Den Kostenaufwand bezifferte die Stadtentwässerung mit rund 90.000 Euro.

Derzeit stellt sich dem Beobachter ein katastrophales Bild. Das Becken ist nicht nur rundherum komplett zugewachsen, sondern darüber hinaus ragen auch unzählige Sträucher bis hin zu standfesten Bäumen aus dem Innenteil des Beckens heraus. Wasser ist kaum zu sehen. Und auch der kleine Weg um das Rückhaltebecken herum ist nicht besonders einladend.

Im Oktober sollen die Arbeiten vorgenommen werden. Ein konkreter Termin wurde indes noch nicht benannt. Laut Rafael Krause von der Stadtentwässerung komme man kaum gegen den Bewuchs im und am Kirchdorfer Becken an. Jetzt helfe nur noch schweres Gerät weiter – erst zum Zurückschneiden der Gehölze, dann mittels Bagger für Grünzeug und Schlamm. Das Becken am Holunderweg ist das zweitgrößte von insgesamt 23 Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet.