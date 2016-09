Region: SPD nimmt Gespräche mit CDU auf

Nach Auswertung der Sondierungsgespräche der vergangenen Woche hat der Unterbezirksvorstand der SPD in der Region Hannover beschlossen, inhaltliche Gespräche mit der CDU in der Region aufzunehmen. Ziel der Gespräche sei es, die Themenfelder zu identifizieren, in denen für die kommenden fünf Jahre gemeinsame Vereinbarungen getroffen werden können, teilte Matthias Miersch, Vorsitzender des SPD Unterbezirks Region Hannover, mit. Nach den Verhandlungen sollen die Gremien erneut zusammentreten, um aufgrund des dann vorliegenden Verhandlungsstandes zu entscheiden, ob eine Koalition mit der CDU ausreichende Schnittmengen biete, „die die Zukunftsfähigkeit der Region garantiert“, so Miersch. Alternativ bliebe allerdings auch die Möglichkeit gegeben, die Ziele, die die Sozialdemokraten umsetzen möchten, mit wechselnden Mehrheiten umzusetzen.

„Wichtig ist, dass die Gespräche mit den anderen Fraktion, mit denen wir gesprochen haben, zeigen, dass alle an einer sachorientierten Arbeit interessiert sind, sodass unabhängig von der Koalitionsfrage ein gutes Miteinander im Sinne der Bürgerinnen und Bürger möglich erscheint“, erklärte Miersch.

Einer sogenannten Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP erteilten die Liberalen bereits eine Absage.