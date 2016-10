Schläger verwechselt Opfer

Unschöner Vorfall am Rande des Egestorfer Oktoberfests

Beim Oktoberfest in der Nienstedter Straße in Egestorf wurde am Samstag ausgelassen gefeiert. Es gab allerdings auch eine unschöne Szene: Ein 67-Jähriger Mann hat einen 55-Jährigen Mann gegen 22.15 Uhr verbal beleidigt. Bei der versuchten Aussprache vor dem Zelt eskalierte die Situation dann. Der 55-Jährige schlug einem 66-Jährigen aufs Kinn. Er habe diesen mit dem anderen Mann verwechselt, der ihn zuvor beleidigt habe. Das Opfer wurde leicht verletzt. Sowohl gegen den Beschuldigten der Beleidigung als auch gegen den Beschuldigten der Körperverletzung wurden Strafverfahren eingeleitet.