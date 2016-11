Leutershausen (dpa) – Ein 18-Jähriger ist an einem Bahnhof in Leutershausen in Baden-Württemberg von einer Straßenbahn angefahren und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann am frühen Abend auf die Gleise gelaufen, weil er eine Bahn erreichen wollte. Dabei übersah er die Straßenbahn, die aus der anderen Richtung kam. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer der Bahn erlitt einen Schock. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.