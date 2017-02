360 Kilo Kokain an englischer Küste angespült

Great Yarmouth (dpa) – Ungewöhnliches Strandgut: Kokain im Schwarzmarktwert von knapp 60 Millionen Euro ist diese Woche an der englischen Nordseeküste angespült worden. Das teilte die Polizei in der englischen Grafschaft Norfolk mit. Auf Fotos waren mehrere große Reisetaschen zu sehen, die offenbar mit Schwimmkörpern aus Plastik zusammengebunden waren. Darin und in weiteren angespülten Drogenpaketen waren laut Polizei rund 360 Kilogramm Kokain. Die Behörden ermitteln nun, wie die Drogen an den Strand gelangen konnte.