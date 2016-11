New York (dpa) – Nach dem jüngsten Höhenflug haben es die Anleger an der Wall Street am Montag etwas ruhiger angehen lassen. Der Leitindex Dow Jones gab am Ende 0,28 Prozent auf 19 097,90 Punkte ab. Er beendete damit eine viertägige Gewinnserie, die ihn vor dem Wochenende auf einen Rekordstand getrieben hatte.