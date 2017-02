Baden-Württemberg lässt minderjährige Asylbewerber erfassen

Stuttgart (dpa) – Das Land Baden-Württemberg will Medienberichten zufolge künftig unbegleitete minderjährige Ausländer unter anderem mit Fingerabdruck erfassen lassen. Wie «Stuttgarter Nachrichten» und «Stuttgarter Zeitung» berichten, haben Innen- und Sozialministerium Ende Januar alle Jugendämter im Land angeschrieben und um Namen, Geburtsdaten und andere Daten der Betroffenen in ihrer Obhut gebeten. Hintergrund der Aktion soll der Sexualmord an einer Freiburger Studentin vom vergangenen Herbst. Als Tatverdächtiger ist ein Flüchtling aus Afghanistan in Untersuchungshaft.