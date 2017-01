Bahn drosselt wegen Schneefront ICE-Tempo

Berlin (dpa) – Bahnreisende müssen in den nächsten Tagen wegen der angekündigten Schneeschauer mit längeren Fahrten im Fernverkehr rechnen. Die Bahn drosselt die Höchstgeschwindigkeit der ICE an diesem Freitag bis auf weiteres auf Tempo 200, wie das Unternehmen ankündigte. Das soll Verspätungen und Ausfälle durch Schotter und Eisklumpen verhindern. Auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken verlängere sich die Fahrtzeit um 10 bis 20 Minuten, hieß es. In der Regel fahren die ICE-Züge mit Spitzengeschwindigkeiten von 230 bis 300 Kilometern pro Stunde.