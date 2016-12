Bahn will Körperkameras auch bei Sicherheitskräften in Zügen

Berlin (dpa) – Nach einem Test mit Körperkameras bei Sicherheitspersonal auf Bahnhöfen will die Deutsche Bahn das Projekt ausweiten. Wegen des klaren Erfolgs setze man die Kameras testweise jetzt auch bei Sicherheitskräften in Zügen ein, sagte DB-Sicherheitschef Hans-Hilmar Rischke der «Bild am Sonntag». Der Pilotversuch war auf drei Berliner Bahnhöfen gestartet. Rischke sagte, die Sicherheitskräfte seien sich einig: Mit der Bodycam werde nicht nur Beweismaterial gesichert, sie schrecke auch Angreifer ab.