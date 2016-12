Überfall auf Kiosk in Wiesbaden – Frau tot, zwei Männer verletzt

Wiesbaden (dpa) – Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk in Wiesbaden ist die Besitzerin ums Leben gekommen. Der Ehemann der 59-Jährigen und ihr Neffe wurden schwer verletzt. Die beiden 63 und 21 Jahre alten Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei betrat ein bewaffneter Mann am Morgen den Kiosk. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Mann schoss. Das konnte durch die Spurensicherung bestätigt werden. Der Täter war zunächst noch auf der Flucht. Ob die 59-Jährige erschossen wurde, blieb vorerst unklar.