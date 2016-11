Bergsteiger stürzt in Berchtesgadener Alpen in den Tod

Ramsau (dpa) – Ein vermisster Bergsteiger ist tot in den Berchtesgadener Alpen gefunden worden. Der 59-Jährige sei in steilem Gelände vermutlich ausgerutscht und rund 100 Meter tief gefallen, teilte die Polizei mit. Wann der Mann genau ums Leben kam, ist unklar. Sein Auto stand bereits seit mehreren Tagen auf einem Wanderparkplatz nahe Ramsau. Zeugen hatten deswegen die Polizei alarmiert. Polizisten einer Suchhundestaffel fanden den Mann gestern früh in etwa 1440 Meter Höhe auf dem Stanglahnerkopf.