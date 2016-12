Berlin (dpa) – Jeder Arbeitnehmer hat im Jahr 2015 durchschnittlich an 15,2 Tagen wegen Krankheit gefehlt. Damit waren die Beschäftigten in Deutschland deutlich länger krank als in den Vorjahren, wie die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf den Bericht der Bundesregierung «über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit» berichtete. 2014 waren es noch 14,4 Tage, 2013 sogar nur 11,8 Tage. Die häufigsten Krankschreibungen wurden bei der öffentlichen Verwaltung registriert.