Berichte: Terrorverdächtige nahmen Disneyland ins Visier

Paris (dpa) – In Frankreich festgenommene Terrorverdächtige sollen laut Medienberichten mehrere mögliche Ziele in Paris und Umgebung ins Visier genommen haben. Darunter seien der Sitz der Kriminalpolizei im Herzen der Hauptstadt, der Inlandsgeheimdienst DGSI, Metrostationen und der Freizeitpark Disneyland. Das berichten der Nachrichtensender BFMTV und andere Medien. Darauf deute die Auswertung von Material hin, das bei Durchsuchungen sichergestellt wurde, so der Sender RMC. Ein Anschlag habe unmittelbar gedroht.