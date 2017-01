Bettel kritisiert geplante deutsche Pkw-Maut

Luxemburg (dpa) – Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel die geplante Pkw-Maut in Deutschland kritisiert. «Luxemburg ist der Überzeugung, dass eine Maut für die wirtschaftlichen Beziehungen in der Großregion nicht positiv ist», sagte Bettel in Luxemburg-Stadt. Er habe Merkel «die Ängste» der luxemburgischen Bevölkerung mitgeteilt. Nach Angaben von Bettels Sprecher prüft Luxemburg, ob es sich einer Klage Österreichs gegen die Maut anschließen werde. Merkel sagte nach dem Gespräch: «Wir machen ja die Dinge so, dass möglichst wenig Kontroverse daraus entsteht».