Champions League: FC Bayern siegt, Gladbach verabschiedet sich

Barcelona (dpa) – Der FC Barcelona war für Borussia Mönchengladbach beim Abschied aus der Champions League eine Nummer zu groß. Die Katalanen kamen zu einem deutlichen 4:0-Sieg. Die Borussia hatte sich aber schon vorher den dritten Platz in Gruppe C und damit die weitere Teilnahme an der Europa League gesichert. Der FC Bayern gewann in der Gruppe D gegen Atlético Madrid mit 1:0. Die Spanier standen aber schon als Gruppensieger fest und ziehen wie die zweitplatzierten Münchner ins Achtelfinale ein.