Frankfurt/Main (dpa) – Am deutschen Aktienmarkt wirft das Verfassungsreferendum in Italien am kommenden Wochenende bereits dunkle Schatten voraus. Der Dax fiel auf den tiefsten Stand seit gut zwei Wochen zurück und schloss 1,09 Prozent tiefer bei 10 582,67 Punkten. Der Kurs des Euro gab nach. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0588 US-Dollar fest.